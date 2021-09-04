«Гран-при России» заменит этап в США и станет заключительным в сезоне «Формулы-3»
16:26
«Гран-при России» в классе машин «Формула-3» заменит в сезоне этап в США, сообщает пресс-служба соревнований.
Всего в календаре запланировано семь этапов, из которых на данный момент завершились пять. Гонка в американском Остине должна была стать заключительной в сезоне и была запланирована на 24-26 сентября.
Теперь этап примет Сочи, где в те же даты также пройдут этапы «Гран-при» «Формулы-2» и «Формулы-1».
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