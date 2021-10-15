«Гран-при России» в 2022 году состоится в Сочи в конце сентября

«Гран-при России» в 2022 году состоится в Сочи с 23 по 25 сентября.

Отметим, что с 2023 года этап будет проходить на автодроме «Игора драйв» в Ленинградской области.

Ранее «Формула-1» опубликовала официальный календарь на сезон-2022.

Из календаря исчез этап в Китае. Его место займет «Гран-при Эмилии-Романьи».