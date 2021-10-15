«Гран-при России» в 2022 году состоится в Сочи в конце сентября
«Гран-при России» в 2022 году пройдет в Сочи в конце сентября
15 октября, 20:55
«Гран-при России» в 2022 году состоится в Сочи с 23 по 25 сентября.
Отметим, что с 2023 года этап будет проходить на автодроме «Игора драйв» в Ленинградской области.
Ранее «Формула-1» опубликовала официальный календарь на сезон-2022.
Из календаря исчез этап в Китае. Его место займет «Гран-при Эмилии-Романьи».
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