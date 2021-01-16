Гонщик «КАМАЗа» рассказал о столкновении с вертолетом на «Дакаре»

Гонщик команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов прокомментировал инцидент, произошедший на последнем спецучастке ралли-марафона «Дакар». Один из вертолетов организаторов решил пролететь над грузовиком россиянина. В этот момент машина гонщика подпрыгнула на небольшом трамплине и задела один из полозьев вертолета.

«Сами не ожидали. Впервые в жизни такое, получилось задеть вертолет. Видимо, он спустился слишком низко, а машина попала на бугор и произошел подскок. Второе место? Эмоции самые лучшие, все три грузовика на подиуме. Не важно, какой я — первый, второй или третий. Главное — мы все вместе», — сказал в интервью пресс-службе «КАМАЗ-Мастер» Шибалов.

Шибалов стал вторым по итогам «Дакара» в зачете грузовиков. Весь подиум заняли россияне. Первое место — у Дмитрия Сотникова, третье — у Айрата Мардеева.