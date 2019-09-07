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Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии

13:10

Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun. Его машина на повороте взлетела в воздух, приземлилась на ограждение безопасности и разлетелась на детали. Перони отделался ушибами и сейчас находится в больнице на медосмотре.

Неделю назад в результате аварии на Гран-при Бельгии в «Формуле-2» погиб француз Антуан Юбер, с которым столкнулся Хуан Мануэль Корреа. Последний оказался в больнице и сейчас находится в искусственной коме.

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