Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии

Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun. Его машина на повороте взлетела в воздух, приземлилась на ограждение безопасности и разлетелась на детали. Перони отделался ушибами и сейчас находится в больнице на медосмотре.

Неделю назад в результате аварии на Гран-при Бельгии в «Формуле-2» погиб француз Антуан Юбер, с которым столкнулся Хуан Мануэль Корреа. Последний оказался в больнице и сейчас находится в искусственной коме.