Гонщик «Формулы-2» погиб в страшной аварии
20:00
Пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии на старте 9-го этапа «Формулы-2» в Бельгии. Гонщик на повороте потерял управление и врезался в отбойник. После этого еще один пилот Хуан Мануэль Корреа врезался в него и разбил болид француза.
Корреа находится в стабильном состоянии в больнице Льежа. Еще один участник аварии Жюлиано Алеси избежал повреждений.
Гонка была отменена.
Huge crash in Formula 2 today. Fingers crossed all the drivers involved are Ok. #Formula2 pic.twitter.com/PQitQCXzHB— LazyFanSports (@LazyFanSports) August 31, 2019