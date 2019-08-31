Гонщик «Формулы-2» погиб в страшной аварии

Пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии на старте 9-го этапа «Формулы-2» в Бельгии. Гонщик на повороте потерял управление и врезался в отбойник. После этого еще один пилот Хуан Мануэль Корреа врезался в него и разбил болид француза.

Корреа находится в стабильном состоянии в больнице Льежа. Еще один участник аварии Жюлиано Алеси избежал повреждений.

Гонка была отменена.