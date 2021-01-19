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Гонщица, ушедшая в порнобизнес, стала жертвой цензуры в Instagram

08:41
Рене Грейси. Фото Instagram
Рене Грейси. Фото Instagram

Бывшая автогонщица Supercars Рене Грейси лишилась своей страницы в Instagram за публикацию непристойных фотографий. 26-летняя австралийка в прошлом году удивила всех переходом в порнобизнес, где она начала зарабатывать намного больше, чем в профессиональном спорте. Однако цензоры Instagram решили, что ее снимки нарушают правила сообщества.

У заблокированного аккаунта Грейси было 750 тысяч подписчиков. Сама женщина уверяет, что ее фото в общедоступных соцсетях являлись более чем целомудренными. Правда в том же Instagram остались нетронутыми фанатские страницы Рене.

Кроме того, продолжает действовать аккаунт бывшей автогонщицы в Twitter.

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