Гонщица, ушедшая в порнобизнес, стала жертвой цензуры в Instagram

Бывшая автогонщица Supercars Рене Грейси лишилась своей страницы в Instagram за публикацию непристойных фотографий. 26-летняя австралийка в прошлом году удивила всех переходом в порнобизнес, где она начала зарабатывать намного больше, чем в профессиональном спорте. Однако цензоры Instagram решили, что ее снимки нарушают правила сообщества.

У заблокированного аккаунта Грейси было 750 тысяч подписчиков. Сама женщина уверяет, что ее фото в общедоступных соцсетях являлись более чем целомудренными. Правда в том же Instagram остались нетронутыми фанатские страницы Рене.

Кроме того, продолжает действовать аккаунт бывшей автогонщицы в Twitter.