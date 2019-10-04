Гоночный комплекс «Игора Драйв»: трасса ждет серию DTM и способна принять «Формулу-1»

Примерно через месяц в 54 километрах от Санкт-Петербурга в известном курорте Ленобласти заработает гоночный комплекс «Игора Драйв». Здесь — 10 профессиональных трасс для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли и мотокросса, картингов, парных гонок и даже центр контраварийной подготовки.

«Игора Драйв» получила лицензию на проведение «Формулы-1» и примет престижную гоночную серию — DTM. Исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон сообщил, что первая гонка серии DTM пройдет в Ленобласти 31 мая 2020 года.

— Знаменитая немецкая гоночная серия DTM возвращается в Россию, — сказал на презентации в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Очень важно, что это один из лучших мировых комплексов, который способен принимать автогонки самого высокого уровня. Но не только. Комплекс также может принимать простых любителей автомотоспорта. И все это будет доступно.

— По поводу «Формулы-1»: мы не вели никаких переговоров. Не знаю, откуда берутся слухи, — сказал один из владельцев трассы Владимир Васильев. — А с DTM мы подписали соглашение на пять лет. В настоящий момент трасса полностью готова, но мы продолжим нужные дополнения. И в ближайшее время получим все документы. Мы рассматривали ночные гонки, может суточные, как «Ле Ман».

Наша трасса позволяет принять «Формулу-1», но как проект мы эту серию пока не рассматривали, — добавил Васильев. — Но, возможно, в будущем мы рассмотрим такую возможность. Почему нет? В 2020 году мы планируем принять минимум 3 мировые серии. В 2021 — скорее всего, пять. «Формула-Е»? Нет, с ними переговоров не ведем.

Подробнее о гоночном комплексе «Игора Драйв» — здесь.