Гоночный директор ФИА - о трактовке спорных ситуаций в "Формуле-1"

Гоночный директор ФИА Майкл Мэси заявил, что нельзя ориентировать на то, что происходило в "Формуле-1" три года назад.

– Ненавижу, когда в качестве примера приводят инциденты, которые произошли несколько лет назад, потому что правила эволюционируют, их интерпретация – тоже. Говорить о том, что случилось три года назад, неправильно – ситуация поменялась, мы извлекли уроки, – цитирует Мэси motorsport.com.

Обсуждение вызвано тем, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил на "Гран-при Австрии", столкнувшись с Шарлем Леклером из "Феррари" за два круга до конца гонки. После чего Леклер вышел за пределы трассы.

Ранее Мэси заявил, что "Формула-1" готова пересмотреть систему наказаний, но только с 2020 года и с согласия всех команд.