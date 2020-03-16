Гонка «24 часов Ле-Мана» может быть отменена в этом году из-за короновируса

Устроители «24 часов Ле-Мана» соберут пресс-конференцию 15 апреля. В этот день организаторы объявят, состоится ли гонка в этом году. Суточный марафон намечен на 13-14 июня, но до сих пор неясно, получится ли провести гонку, сообщает L'Equipe.

Опасения связаны с эпидемией коронавируса. Из-за распространения инфекции уже отменили множество гонок по всему миру.

Согласно правилам чемпионата мира по гонкам на выносливость, сезон признают состоявшимся только в том случае, если пройдет хотя бы шесть гонок. На данный момент в WEC состоялось 5 этапов. Это значит, что отсутствие «24 часов Ле-Мана» в календаре не позволит выявить чемпиона в сезоне-2019/20.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется