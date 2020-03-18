Гонка «24 часа Ле Мана» перенесена с июня на сентябрь

Легендарная гонка «24 часа Ле Мана» стала последним автоспортивным мероприятием, которое было перенесено из-за распространения коронавируса. Как сообщает WEC, гонка, которая должна была состояться 13 — 14 июня, пройдет 19 — 20 сентября.

Руководство чемпионата мира по гонкам на выносливость заявило, что работает над составлением нового календаря с учетом всех переносов из-за пандемии.

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