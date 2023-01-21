Президент РАФ: «Мы сумели сохранить отношения на международном уровне»

Глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов во время церемонии награждения по итогам сезона-2022 рассказал «СЭ» о будущем российского автоспорта.

— Как вы оцените прошедшее мероприятие?

— Важно, что на таких мероприятиях у нас у всех есть возможность пообщаться друг с другом. Где еще могут собраться представители всех дисциплин вместе? Только здесь. Вся эта церемония организована для них, для наших чемпионов. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что они сами и их достижения для нас очень важны, желали соревноваться и побеждать.

— Как вы оцените минувший год?

— Конечно, сложный. Но все цели, которые были поставлены, были выполнены. К тому же мы сумели сохранить и отношения на международном уровне. Ребята продолжают выступать и завоевывать первые места. И мы гордимся ими.

— Каким вы видите следующий год?

— Сегодня почти целый день в РАФ на Большом совете мы обсуждали тему возвращения России в международный спорт. Мы говорили о том, что надо прикладывать все усилия для развития спорта в России. Хорошо, что наши ребята выступают на международных трассах, но мы должны и здесь создать все условия, чтобы наши спортсмены получали поддержку и имели возможность выступать на не менее высоком уровне.