Французский гонщик Эрлаше прокомментировал победу в личном зачете на Кубке мира FIA WTCR 2021 в России

Французский гонщик Ян Эрлаше прокомментировал победу в личном зачете на Кубке мира FIA World Touring Car Cup 2021, который прошел 28 ноября на трассе «Сочи Автодрома».

«Мы выиграли второй титул, и после гонок я чувствую себя прекрасно, — приводит слова Эрлаше пресс-служба АНО «РОСГОНКИ». — Это лучшее чувство, которое может быть. Этап в Сочи стал очень классным опытом для меня и команды: мы победили в личном и командном зачетах. Это классно! Моя первая гонка в чемпионате мира WTCC была в составе российской команды, а теперь я стал чемпионом на трассе в Сочи. Определенно точно, что теперь я буду любить Россию всегда. С нетерпением буду ждать возвращения в Россию в следующем году. Увидимся, Сочи!».

Отметим, что для 25-летнего француза этот титул стал вторым в карьере.

В 2022 году этап WTCR также пройдет на трассе «Сочи Автодрома» с 6 по 7 августа.