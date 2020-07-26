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Фокин выиграл вторую гонку «Игоры Драйв» среди юниоров

19:10

Завершился второй этап «Игоры Драйв» S1600 юниор.

Приключения юниоров начались с расстановки на старте: Егор Ганин никак не мог занять свою позицию, поэтому пилоты несколько раз отправлялись на прогревочный круг. В итоге дистанция сократилась до 5 кругов, однако за это время произошло немало интересного.

Егор Фокин держался в тени только первый круг: ко второму он отыграл три позиции и стал четвертым, еще через круг выбрался на второе место, а завершающие два круга провел в статусе лидера. Егор Ганин, стартовав пятым, прорывался наверх и в какой-то момент возглавил гонку, но в итоге довольствовался серебром. Артемий Першин также провел хорошу гонку, добравшись с 8 позиции на старте к бронзовой награде. Пятерку замкнули Никита Дубинин и Дмитрий Галицын.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2402/

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