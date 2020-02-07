ФИА завершила расследование гибели Юбера. У пилота не было шансов выжить

Руководство ФИА опубликовало доклад, который был посвящен расследованию аварии во время гонки «Формулы-2» на этапе в Бельгии в августе минувшего года, сообщает Motorsport. В результате трагического инцидента французский пилот Антуан Юбер скончался, а Хуан-Мануэль Корреа по-прежнему продолжает восстанавливаться после тяжелых травм.

Согласно итогам расследования, авария стала следствием череды событий, в которых кроме Юбера и Корреа были также вовлечены Джулиано Алези и Ральф Бошунг. При этом подчеркивается, что все пилоты своевременно реагировали на происходящее на трассе и никто из них не несет ответственности за случившееся. В докладе также отмечены действия организаторов этапа и медицинского персонала, которые сработали максимально оперативно и профессионально.

В докладе говорится, что Корреа врезался в остановившуюся машину Юбера на скорости 218 км/ч. Сила удара была столь мощна, что у пилота не было шансов выжить.