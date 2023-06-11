«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» в первой гонке после возвращения в марафон

Экипаж «Феррари» стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

В состав экипажа победителей входят Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди и Антонио Джовинацци. Второе место заняла «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава), а третьим к финишу пришел экипаж «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук).

В гонке дебютировал российский гонщик Даниил Квят — он попал в аварию на девятом часу марафона.