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Сегодня, 17:41

«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» в первой гонке после возвращения в марафон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экипаж «Феррари» стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».

В состав экипажа победителей входят Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди и Антонио Джовинацци. Второе место заняла «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава), а третьим к финишу пришел экипаж «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук).

В гонке дебютировал российский гонщик Даниил Квят — он попал в аварию на девятом часу марафона.

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