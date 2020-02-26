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Фернадо Алонсо примет участие в «Инди 500» в составе «Макларена»

10:40
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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса» в составе команды «Эрроу Макларен», сообщает Motorsport.

38-летний Алонсо участвовал в «Инди-500» в 2017 году за «Андретти» и лидировал на протяжении значительной части дистанции, однако сошел из-за проблем с двигателем. В 2019 году Фернандо не смог пройти квалификацию к гонке, выступая за «Макларен».

Легендарная гонка «Инди 500» проводится ежегодно с 1911 года.

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