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Экс-директор молодежной программы «СМП Рейсинг» отреагировал на слухи о неспортивных методах борьбы в младших сериях

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодежной программы «СМП Рейсинг» Петр Алешин отреагировал на слухи о неспортивных методах борьбы в младших сериях.

«Ты можешь об этом рассуждать, сидя в Москве на диване или работая журналистом. Но если ты будешь об этом думать, находясь за рулем или консультируя пилота, то на этом спорт заканчивается. Если ты проводишь квалификацию или гонку и в этот момент думаешь, что у тебя не самая лучшая команда или что все решено заранее, существует какой-то вселенский заговор, то, ребята, вам нечего здесь делать.

Как только ты в любом спорте начинаешь верить в теорию заговора, то все, спортсмен на этом заканчивается. Например, в теннисе еще на детском уровне отсеиваются девочки, чьи мамы уверены, что побеждают не их девочки, а те, кто отвечают за натяжку струн или выдают специальные стельки для кроссовок. Я абсолютно серьезно говорю!» — сказал Алешин «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/auto/news-5005297-rebyata-vam-nechego-zdes-delat-alyoshin-o-sluhah-pro-zagovory-v-formule-2-i-formule-3.html
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