Экипаж Терещенко не финишировал в Ле-Мане

Российский гонщик Константин Терещенко вместе с партнерами по команде Хеннингом Энквистом и Миро Конопкой не смогли закончить гонку "24 часа Ле-Мана".

Экипаж выступал в классе LMP2 в составе ARC Bratislava. После ряда проблем "Лижье" словацкой команды ночью врезался в отбойник. Машиной в этот момент управлял Энквист. Гонщику удалось добраться до боксов, однако продолжить борьбу он и его партнеры не смогли, оказавшись в итоговом протоколе на 55-й строчке. Победила же в классе LMP2 французская команда Signatech Alpine Matmut.