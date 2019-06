Экипаж Сироткина финишировал третьим в квалификации "24 часа Ле-Мана", Петров - пятый

Congratulations to the poles of each category:

- LM P1 : #7 @Toyota_Hybrid 3:15.497

- LM P2 : #39 @GraffRacing 3:25.073

- LM GTE PRO : #95 @AMR_Official 3:48.000

- LM GTE AM : #88 @ProtonRacing 3:51.439



See you all Saturday 3pm on the track!#LEMANS24 #wec #SuperFinale pic.twitter.com/PkXNEP8qch