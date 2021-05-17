Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга»

Экипаж команды G-Drive Racing Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» в Европейской серии Ле-Ман (ELMS).

Российская команда была в числе главных претендентов на победу и возглавляла гонку за 18 минут до финиша, однако Колапинто после короткого пит-стопа не смог сдержать Луи Делетраза из Team WRT. В итоге бельгийская команда одержала вторую победу подряд — месяцем ранее она выиграла «4 часа Барселоны». Третьим финишировал еще один экипаж G-Drive Racing Роберто Мери, Руи Андраде и Джон Фальб.

В круге от победителя закончила гонку команда Algarve Pro Racing, которая выступает техническим партнером G-Drive Racing, а также выставляет один экипаж под собственным брендом. Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Ле-Кастелле» — пройдет на автодроме «Поль Рикар» во Франции 6 июня.