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Сегодня, 20:33

Экипаж Мазепина стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский пилот Никита Мазепин и его партнеры по команде 99 Racing заняли второе место во второй гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии Ле-Ман.

Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти.

На финише экипаж 99 Racing отстал от соперников из «DRK Engineering» на 1,9 секунды. В состав экипажа, одержавшего победу, входят Салих Йолуц, Чарли Иствуд и Айханчан Гювен. Третье место у Cool Racing (Александр Койни, Мальте Якобсен).

Никита Мазепин
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Экипаж Мазепина стал седьмым в гонке Азиатской серии Ле-Ман
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