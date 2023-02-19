Экипаж Мазепина стал вторым в заключительной гонке Азиатской серии Ле-Ман

Российский пилот Никита Мазепин и его партнеры по команде 99 Racing заняли второе место во второй гонке «4 часа Абу-Даби» Азиатской серии Ле-Ман.

Мазепин выступал вместе с Нилом Джани и Ахмадом Аль-Харти.

На финише экипаж 99 Racing отстал от соперников из «DRK Engineering» на 1,9 секунды. В состав экипажа, одержавшего победу, входят Салих Йолуц, Чарли Иствуд и Айханчан Гювен. Третье место у Cool Racing (Александр Койни, Мальте Якобсен).