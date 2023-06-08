Экипаж Квята занял третьей в классе LMP2 в гонке «24 часам Ле-Мана»

«Према» Даниила Квята, Дориан Пен и Мирко Бортолотти стала третьей в классе LMP2 в гонке «24 часам Ле-Мана».

Команда сразится за поул, лучшее время показал экипаж «Йоты» (Пьетро Фиттипальди, Давид Хайнемайер Ханссон и Оливер Расмуссен).

Гиперкары «Феррари» стали быстрейшими по итогам первой квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана». Лучшее время (3.25,213) показал Антонио Фуоко, выступающий с Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном, второе (3.25,412) — Алессандро Пьер Гвиди (его напарниками являются Антонио Джовинацци и Джеймс Каладо).

Третья позиция осталась за «Тойотой» №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Хосе-Мария Лопес), отставшей от лидера почти на 0,3 секунды, четвертая — за «Тойотой» № 8 (Брендон Хартли, Себастьян Буэми, Рио Хиракава).