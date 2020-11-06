DTM включила этап в России в календарь на 2021 год

Организаторы чемпионата DTM представили календарь турнира на 2021 год — и среди трасс, которые примут этапы турнира в следующем сезоне, фигурирует автодром «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, сообщает Motorsport.

Впрочем, в рамках презентации нового сезона организаторы турнира отметили, что их планы провести российский этап еще требуют окончательного подтверждения в будущем.

Напомним, что немецкий чемпионат должен был приехать в Ленинградскую область еще в прошлом году, однако глобальная пандемия коронавируса заставила организаторов пересмотреть свои планы.

Гонка на трассе «Игора Драйв» должна открыть сезон и запланирован на 28-30 мая. Всего запланировано 9 этапов чемпионата — кроме России гонки пройдут в Германии, Австрии, Голландии, Бельгии и Италии.