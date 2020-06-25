«Драйв шоу»: первый в России автотеатр на территории комплекса гоночных трасс

Впервые в России оффлайн-шоу и театральные представления пройдут в органичном пространстве для зрителей-автомобилистов — на территории автодрома, в окружении гоночных трасс, открывая зрителям интерактивный театр в формат drive-in из окон автомобиля. «Драйв Шоу» — это совместный проект шоу-пространства «Ленинград Центр» и Комплекса «Игора Драйв».

Первый и единственный автотеатр в России — открытие уже скоро ? pic.twitter.com/hav0mMir1S — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 25, 2020

4 и 11 июля «Игора Драйв» превратится в театральную площадку. Специально для нее — в новом формате — будет показано одно из самых популярных шоу из репертуара «Ленинград Центра» — первого в России шоу-пространства, в постановках которого сочетаются элементы классического театра, мюзикла, балета и циркового искусства. Шоу «Timeless. Люби меня крепко» - это аттракцион об отношениях мужчины и женщины. Шоу, не имеющее сюжета, основано на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений. Проживая свою историю, в конце каждый из героев должен произнести: «Я тебя люблю»!

Самые яркие фрагменты шоу впервые будут демонстрироваться в формате видеоарта в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами. Постановка в жанре «сценический коллаж» объединит разные танцевальные направления от балета до контемпорари, мощные вокальные партии, акробатические номера и новые эффектные эпизоды, ставшие возможными только на новой сценической площадке «Игора Драйв». Гигантские мультимедийные экраны и сцена на открытом воздухе дополнятся интерактивным действием между машин на самой парковке, превращая ее в дополнительную площадку.

Эпизод шоу «Timeless. Люби меня крепко».

В постановке примут участие Ксана Сергиенко — финалистка шоу «Голос» на Первом канале, победительница шоу «Точь-в-точь», участница шоу «Три аккорда»; Алексей Ишмаев — воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016), серебряный призер фестиваля Mondial du Cirque de Demain (2019); Дмитрий Орлов — хореограф церемоний открытия-закрытия чемпионата мира по футболу-2018, чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу. Режиссер шоу — художественный руководитель «Ленинград Центра», режиссер-постановщик Феликс Михайлов.

Расписание, правила посещения и подробная информация доступна на сайте show-drive.ru.