Дмитрий Сотников: «Стараемся подготовиться к «Дакару» не только физически, но и морально»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников в преддверии начала ралли-марафона «Дакар» рассказал о том, какое внимание команде уделяется физической подготовке, а также упомянул о том, что гонка в Саудовской Аравии будет испытанием на выносливость, так как не будет времени для разминки.

— В нашей команде большое внимание уделяется физической подготовке, — сказал Сотников. В грузовом зачете нужно быть готовым не только физически, но и морально. У нас нет определенной методики, мы сами выстраиваем себе подготовку, слушая советы различных специалистов. В этом году мы провели три тренировочных сбора. И смотря на календарь после презентации «Дакара», мы понимаем, что гонка в Саудовской Аравии начнется без разминки. Это будет гонка на физическую выносливость, поэтому мы стараемся быть готовыми на все 100 процентов.

Напомним, что ралли-марафон «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Гонка стартует в Джидде и финиширует в Киддии. В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования квадроциклистов. Действующим победителем ралли в зачете грузовиков является экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. (Петр Григоренко)