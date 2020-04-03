Дебют автомобилей нового поколения в NASCAR перенесен на 2022 год из-за коронавируса

В NASCAR официально подтвердили перенос дебюта нового поколения машин. Пандемия коронавируса парализовала всю деятельность NASCAR не только в плане гонок, но и в плане разработки и тестов машин седьмого поколения, которые должны были впервые поучаствовать в гонке в 2021 году, сообщает ESPN.

В серии успели провести четыре теста нового поколения, начиная с прошлого октября. NASCAR — не первая организация, которой приходится переносить введение новых машин на год. «Ф-1» уже пришлось это сделать по той же причине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.