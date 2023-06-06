Квят: «Статус новичка на «24 часах Ле-Мана» помогает снизить давление»

Российский гонщик Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего дебюта в марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Ле-Ман» — одна из тех легендарных гонок, которые знают все — она уникальна. Я впечатлен: до гонки еще неделя, а здесь уже столько болельщиков. Отсутствие опыта не должно добавить лишнего давления. Если на то пошло, статус новичка помогает его снизить», — приводит слова Квята пресс-служба марафона.

Квят выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду «Prema» и вместе с напарниками Дориан Пен и Мирко Бортолотти занимает пятое место в классе LMP2.

«24 часа Ле-Мана» состоится 10–11 июня.