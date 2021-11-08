Чемпионом NASCAR-2021 стал пилот, которого в 2020-м отстранили от гонок из-за расизма

Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон стал чемпионом NASCAR 2021 года.

Второе место занял Мартин Труекс-младший из Joe Gibbs Racing, замкнул тройку его партнер по команде Дэнни Хэмлин.

В апреле 2020 года Ларсон был уволен из команды Chip Gannasi Racing за то, что во время виртуальной гонки бросил расистскую фразу. Пилот думал, что находится в закрытом голосовом чате с напарником, однако оскорбительное для афроамериканцев слово услышали все участники гонки и болельщики.

В октябре 2020-го после прослушивания Ларсоном антирасистских курсов Chip Gannasi Racing объявило, что гонщик сможет вернуться на трек в 2021 году.