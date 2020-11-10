CAS увеличил наказание гонщику MotoGP за стероиды

Гонщик MotoGP Андреа Янноне получил четыре года дисквалификации после того, как не смог доказать в Спортивном арбитражном суде, что стероиды попали в его организм через загрязненное мясо и что употребление им допинга было ненамеренным.

Ранее 31-летний итальянец был дисквалифицирован Международной федерацией мотоциклетного спорта на 18 месяцев. Мотогонщик обратился в суд, требуя уменьшить наказание, а Всемирное антидопинговое агентство подало встречный иск, добиваясь увеличения дисквалификации до четырех лет.

Янноне сдал положительный тест на дростанолон на «Гран-при Малайзии» в ноябре 2019 года, после чего начал ссылаться на преценденты с другими спортсменами, которые избежали наказания за стероиды после употребления в пищу мяса животных, выращенных в Китае и Мексики. В этих странах используют анаболики в сельском хозяйстве для наращивания массы скота. Однако в суде Андреа, как сообщает AP, не сумел доказать, что в Малайзии существует та же проблема. Кроме того, что не назвал ни точный сорт мяса, который ел, ни его происхождение. В итоге гонщик Team Gresini подвергся самому суровому наказанию в истории мотоспорта.

Янноне выступал в премьер-классе MotoGP с 2013 года и провел за это время 118 гонок. На его счету одна победа, десять подиумов и два поула.