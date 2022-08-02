Петров о награждении Смоляра: «Неприятно, когда нет российского флага и не играет гимн»

Российский автогонщик Виталий Петров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на награждение пилота команды «МП Моторспорт» Александра Смоляра в основной гонке «Формулы-3» в рамках этапа в Венгрии.

Во время награждения Смоляра за его спиной не было российского флага, вместо него было полотно белого цвета. Также на подиуме не звучал гимн страны.

«Смоляр, видимо, подписал бюллетень. Многие пилоты не подписывали ее, чтобы не выступать под чужими флагами или вообще без них. В этой бюллетени был целый список, что можно делать, а что нельзя. Белое полотно вместо флага? Конечно, ты же выступаешь за страну, а не ради себя. Неприятно, когда нет российского флага и не играет гимн. Мне это непонятно. Большую часть своей спортивной карьеры я провел в Европе, в «Формуле-1». Прошло много лет, мне как-то проще смотреть на то, чтобы не выступать в Европе, когда делают какие-то условия для гражданина России. Но Смоляр молодой. Ему, конечно, хочется выступать. У спортсмена не так много времени, чтобы пройти «Формулу-3», затем вторую и наконец попасть в «Формулу-1», — сказал Петров «СЭ».

Второе место на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3» занял Зейн Малони из «Трайдента», третьим стал Оливер Беарман из «Премы».