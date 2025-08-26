Ротенберг: «Российский автоспорт летит к победам на полной скорости»

Президент Российской автомобильной федерации, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг в интервью «СЭ» оценил состояние российского автоспорта.

«Летит к победам на полной скорости. СМП РСКГ собирает тысячи болельщиков на трассах и миллионы у экранов. Я вижу, как молодые ребята загораются автоспортом, а команды готовят машины к новым победам. Мы устраиваем гонки, которые волнуют всех — от детей, которые впервые видят старт, до профи, которые знают каждый поворот. Российский автоспорт жив», — сказал Ротенберг «СЭ».

23 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway в рамках 7-го этапа спринтерской серии СМП РСКГ прошел показательный заезд на российских прототипах BR03.