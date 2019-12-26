Экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар"-2020 будут стараться показать хороший результат, заявил гонщик Андрей Каргинов.

— Мы в предвкушении новой страны, нового региона, — сказал Каргинов. Большая часть трасс — это песчаные дороги, вязкие дюны, будут также скоростные участки, поэтому нам придется очень быстро принимать решения. Так что будем стараться сделать все правильно и привезти хороший результат

— Ралли «Дакар» впервые пройдет в Саудовской Аравии. Насколько тяжело выступать на новых трассах?

— У нас огромный опыт езды по пескам и дюнам, которые будут на «Дакаре», поэтому мы привыкли справляться с разными ситуациями.

Ралли-марафон «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Гонка стартует в Джидде и финиширует в Киддии. Общая протяженность маршрута составит 7,9 тысячи километров, из которых 5 тысяч придутся на 12 спецучастков. Действующим победителем ралли в зачете грузовиков является экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. (Петр Григоренко)