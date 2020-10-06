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Бешенный картингист ушел из спорта после дебоша на гонке

09:39

Итальянец Лука Корбери, который потряс мир автоспорта своим неадекватным поведением на чемпионате мира по картингу, заявил, что завершает карьеру в знак раскаяния. На этой неделе большое распространение в соцсетях получили видео, на одном из которых 23-летний спортсмен бросает автомобильный бампер на трассу в направлении мчащегося по ней Паоло Ипполито. На другом видео Лука набрасывается на Паоло в боксах, после чего там завязывается массовая драка.

В результате инцидентов никто не пострадал, но многие известные гонщики призвали Международную автомобильную федерацию пожизненно дисквалифицировать дебошира. Не дожидаясь санкций, Корбери извинился за свои действия и сказал, что навсегда уходит из спорта.

«Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал, — написал Корбери в Facebook. — Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и, я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни. Моя семья занимается картингом с 1985 года, но случившееся стало одним их худших эпизодов в истории нашего спорта, и я не забуду этого никогда. Я не прошу снисхождения, потому что я этого не заслуживаю. Полностью согласен наказаниями, которые требуют для меня коллеги».

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