Бешенный картингист ушел из спорта после дебоша на гонке

Итальянец Лука Корбери, который потряс мир автоспорта своим неадекватным поведением на чемпионате мира по картингу, заявил, что завершает карьеру в знак раскаяния. На этой неделе большое распространение в соцсетях получили видео, на одном из которых 23-летний спортсмен бросает автомобильный бампер на трассу в направлении мчащегося по ней Паоло Ипполито. На другом видео Лука набрасывается на Паоло в боксах, после чего там завязывается массовая драка.

В результате инцидентов никто не пострадал, но многие известные гонщики призвали Международную автомобильную федерацию пожизненно дисквалифицировать дебошира. Не дожидаясь санкций, Корбери извинился за свои действия и сказал, что навсегда уходит из спорта.

The man with the black hoodie also assaulting the driver is Corberi's father, owner of the track. The FIA should NEVER race in Lonato again https://t.co/McsgYJj1II — Aurora Dell'Agli (@theracingchick) October 4, 2020

«Я хотел бы извиниться перед сообществом автоспорта за то, что я сделал, — написал Корбери в Facebook. — Моему позорному поступку нет никаких оправданий. Я никогда не делал ничего подобного за 15 лет выступлений, и, я очень надеюсь, что никто больше не увидит этого в будущем. Я решил не принимать участия в каких-либо соревнованиях по автоспорту до конца своей жизни. Моя семья занимается картингом с 1985 года, но случившееся стало одним их худших эпизодов в истории нашего спорта, и я не забуду этого никогда. Я не прошу снисхождения, потому что я этого не заслуживаю. Полностью согласен наказаниями, которые требуют для меня коллеги».