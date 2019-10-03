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Автогоночная серия DTM будет проводиться в Ленобласти с 2020 года

12:59

Трасса «Игора Драйв», расположенная в Ленинградской области, примет заезды автогоночной серии DTM. Об этом объявили сегодня на пресс-конференции под Санкт-Петербургом.

— Знаменитая немецкая гонка возвращается в Россию. Очень важно, что это один из лучших мировых комплексов, способных принимать автогонки самого высокого уровня. Но не только. Важно, что комплекс также может принимать простых любителей автомотоспорта. И все это будет доступно. Можно будет не только посмотреть на гонки, но и самим почувствовать себя автогенщиками.

Ахим Кострон, исполнительный директор серии ITR GmbH, назвал дату проведения гонки.

— Мы рады находиться в России, и три года назад мы здесь уже были. Это замечательное место. Рады сообщить, что 31 мая следующего года пройдут первые серии гонок, которые будут проводится в этом комплексе. Это очень приятно.

Вместимость комплекса более 5000 зрителей. (Дмитрий Зимин)

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