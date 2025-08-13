Аргентинский гонщик Клаудио Сегарра погиб во время тренировки

Пресс-служба гоночной команды Turismo Pista San Luis объявила о смерти гонщика Клаудио Сегарры во время тестов на гоночной трассе Рио-Курато.

«Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям в этой невосполнимой потере. Мы будем помнить его как великого страстного автогонщика. Прощай, Клаудио. Покойся с миром», -говорится в пресс-релизе на странице команды в соцсети.

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные. Сегарра начал свой первый квалификационный круг, когда на главной прямой потерял управление. Автомобиль закрутило, и он врезался в стену. Прибывшие на место происшествия медицинские работники немедленно оказали помощь и провели реанимационные мероприятия, после чего пилота доставили в медицинский центр в Рио-Куарто. Несмотря на все усилия, Сегарра скончался спустя несколько часов в реанимации из-за тяжести полученных травм.

После этого проишествия было принято решение приостановить запланированные на тот день мероприятия. Полиция начала расследование для выяснения обстоятельств инцидента.