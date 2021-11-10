Аргентинский гонщик Эстебан Герьери намерен побороться за титул на финальном этапе WTCR в Сочи

27 и 28 ноября на Сочи Автодроме состоится финальный этап FIA WTCR VTB Race of Russia 2021. Именно в Сочи определится итоговое расположение в личном и командном зачете по итогам всего сезона.

В личном зачете лидирует триумфатор прошлого сезона Ян Эрлаше, на втором месте Фредерик Вервиш, и замыкает тройку лидеров аргентинец Эстебан Герьери, который настроен продолжить борьбу за победу в Кубке мира по кузовным гонкам WTCR 2021. За рулем Honda Civic Type R TCR, Герьери завершил уикэнд в Италии на 37 очков позади лидера Яна Эрлаше и замкнул тройку сильнейших по результатам гонки.

Пилот не теряет надежды и намерен получить свой первый и желанный титул, наверстав очки в России, на Сочи Автодроме. «Я знал, что прошедшая гонка в Италии будет сложной, даже после того, как я вышел в лидеры. Тем не менее, я доволен 3 местом, это хороший результат, и мы едем в Сочи с небольшим отрывом. Я устал, и пока есть время до следующей гонки, я хочу отдохнуть и «подзарядить свои батарейки» перед финальным этапом», — прокомментировал Герьери.

Продажа билетов на FIA WTCR VTB Race of Russia 2021 уже открыта. Для размещения зрителей отведена Главная трибуна Сочи Автодрома, откуда открывается вид на старт-финишную прямую и боксы команд. Доступ по билетам на мероприятие возможен при наличии цифрового сертификата (QR-кода) о проведенной вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании, доступного в вашей учетной записи на Госуслугах. Также во время мероприятия обязательно использование средств индивидуальной защиты.