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Американец Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии

08:02
Кевин Харвик. Фото Instagarm.
Кевин Харвик. Фото Instagarm.
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Американский гонщик Кевин Харвик из команды «Стюарт-Хаас Рэйсинг» выиграл этап серии NASCAR, который прошел в Дарлингтоне (штат Южная Каролина, США).

Второе место занял представитель команды «Хендрик Моторспортс» Алекс Боумен, третье — Курт Буш из «Чип Ганасси Рэйсинг». Гонка прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Для Харвика эта победа стала 50-й в карьере.

NASCAR стала второй американской спортивной организацией после UFC, возобновившей соревнования после паузы, вызванной коронавирусом.

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