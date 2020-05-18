Американец Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии

Американский гонщик Кевин Харвик из команды «Стюарт-Хаас Рэйсинг» выиграл этап серии NASCAR, который прошел в Дарлингтоне (штат Южная Каролина, США).

Второе место занял представитель команды «Хендрик Моторспортс» Алекс Боумен, третье — Курт Буш из «Чип Ганасси Рэйсинг». Гонка прошла без зрителей из-за пандемии коронавируса. Для Харвика эта победа стала 50-й в карьере.

NASCAR стала второй американской спортивной организацией после UFC, возобновившей соревнования после паузы, вызванной коронавирусом.