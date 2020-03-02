Алонсо рассчитывает выступить в нескольких гонках IndyCar

Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо рассказал, что все еще планирует выиграть легендарную гонку «500 миль Индианаполиса». При этом он не исключил, что выступит в других гонках IndyCar с командой «Макларен».

— Я рассчитываю поучаствовать в каких-нибудь гонках IndyCar до Indy 500, потому что это даст мне небольшую подготовку, — цитирует F1i Алонсо. — В этом году я не участвую в «Формуле-1», не участвую в гонках на выносливость. Последней моей гонкой было ралли, а это совсем другой стиль. Так что хочется перед Indy 500 проехать еще гонки.

Напомним, что Алонсо хочет собрать так называемую «Тройную корону», выиграв «Гран-при Монако» в «Формуле-1», «24 часа Ле Мана» в гонках на выносливость и «500 миль Индианаполиса» в IndyCar за свою карьеру.