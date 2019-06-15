Алешин – о шансах за победу на "24 часах Ле-Мана": "Мы боремся с "Тойотами"

Пилот SMP Racing Михаил Алешин в интервью "СЭ" перед суточным марафоном рассказал о необычных проблемах, с которыми сталкиваются пилоты.

– Михаил, как настроение перед гонкой?

– Как обычно – отлично, боевое.

– Для вас эта гонка – главная в жизни по статусу?

– Она одна из главных в жизни любого спортсмена, я вам так скажу.

– Сколько спите в этот день?

– На самом деле, при сильном желании может набраться 8 часов. Главное – быстро вырубаться. То есть когда приходишь после своей смены, сделали тебе массаж, поел – и спать. Это очень важно. Не уснешь – будут проблемы.

– Затекают мышцы наверняка, как боретесь кроме массажа?

– Конечно. Стараюсь разминаться во время сейфти-кара, как-то подвигаться. Но вообще таких возможностей почти нет.

– Вы сейчас показывали наклейки на лобовом стекле против насекомых. Действительно это такая проблема?

– За гонку на стекло налипает много всяких мух, комаров. В обычной машине есть возможность их смыть, остановиться даже. Конечно, на скорости 350 км/ч вряд ли их можно как-то стряхнуть, дворники тоже не помогают. Поэтому используем несколько слоев наклеек на стекле.

– С "Тойотами" реально побороться?

– Мы же боремся. (Дмитрий Кузнецов)​