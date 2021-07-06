Актер Фассбендер принял участие в гонке за Суперкубок Porsche в рамках Гран-при Австрии

Известный актер Майкл Фассбендер 4 июля принял участие в гонке за Суперкубок Porsche в рамках Гран-при Австрии.

«Бороться в таких гонках всегда сложно. Конкуренция жесткая. Все водители быстрые, они знают машину до мелочей и могут извлечь из нее максимум пользы. Я здесь, чтобы учиться. Удивительно, но пилоты действительно готовы помочь», — приводит слова Фассбендера The Sun.

Фассбендер известен по таким фильмам, как «Бесславные ублюдки», «Люди Икс: первый класс», «Прометей», а также по сериалу «Братья по оружию».