Актер Фассбендер принял участие в гонке за Суперкубок Porsche в рамках Гран-при Австрии
05:05
Известный актер Майкл Фассбендер 4 июля принял участие в гонке за Суперкубок Porsche в рамках Гран-при Австрии.
«Бороться в таких гонках всегда сложно. Конкуренция жесткая. Все водители быстрые, они знают машину до мелочей и могут извлечь из нее максимум пользы. Я здесь, чтобы учиться. Удивительно, но пилоты действительно готовы помочь», — приводит слова Фассбендера The Sun.
Фассбендер известен по таким фильмам, как «Бесславные ублюдки», «Люди Икс: первый класс», «Прометей», а также по сериалу «Братья по оружию».
A very special @PorscheSupercup driver lines up on the grid...— Formula 1 (@F1) July 4, 2021
None other than Hollywood's Michael Fassbender! Let's see if he puts in a blockbuster performance ?#AustrianGP ?? #F1 pic.twitter.com/tuqpkRCGxE
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