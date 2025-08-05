60-летний гонщик Рашке разбился на скорости более 450 км/ч в США

Американский гонщик Крис Рашке погиб на солончаках Бонневилль (штат Юта) во время попытки установить скоростной рекорд. Об инциденте, который произошел 4 августа, сообщает издание Associated Press.

Пилоту было 60 лет. Рашке разогнался до 457 км/ч и не справился с управлением. Болид преодолел около четырех километров. Причина аварии пока не установлена.

Рашке параллельно карьере гонщика работал в компании по производству автозапчастей.