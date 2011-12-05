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5 декабря 2011, 21:08

Ле Ман: экзотический болид Delta Wing получит сверхлегкие тормоза

Читать «СЭ» в
В отличие от абсолютного большинства и дорожных, и гоночных машин задние тормоза Delta Wing мощнее передних
Фото «СЭ»

Американская компания Performance Friction разработала уникальный комплект передних тормозов для автомобиля Delta Wing, который должен принять участие в ближайшей гонке "24 часа Ле-Мана". Тормоза состоят из алюминиевых многопоршневых суппортов, карбоновых дисков и карбоновых же колодок. Подобная комбинация нередко встречается в автоспорте - но нигде еще такой комплект не удалось разместить внутри столь узких колес. При ширине в 4 дюйма передние шины Delta Wing в три с половиной раза уже, чем у претендентов на победу в Ле Мане - спортпрототипов "Ауди" и "Пежо".

При этом специалисты Performance Friction не стали отказываться от повышающих эффективность, но усложняющих конструкцию технологий. К примеру, фирменной системы Zero Drag, которая позволяет быстро и резко отвести колодку от диска, когда водитель отпускает педаль тормоза. Это продлевает колодкам жизнь и в теории помогает автомобилю разгоняться чуть интенсивнее сразу после перехода от торможения к ускорению.

От участвующих в гонках спортпрототипов машин Delta Wing отличается очень узкой передней колеей, смещенным далеко назад кокпитом и непривычными аэродинамическими элементами вроде вертикального "хвоста".

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