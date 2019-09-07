Сразу 19 пилотов «Формулы-3» оштрафованы после квалификации этапа серии в Италии, информирует сайт FIA.

Гонка был остановлена за четыре минуты до конца в целях безопасности, так как слишком много гонщиков медленно ехало на задней прямой перед «Параболикой». В это же время другие пилоты проходили быстрые круги.

В результате четырех пилотов наказали потерей трех позиций, еще 15 пилотов потеряют на старте пять мест.

Таким, образом с поул-позиции уйдет датский гонщик Кристиан Лундгор. Вторым будет немец Лирим Цендели. Роберт Шварцман, ставший третьим в квалификации, будет стартовать восьмым.