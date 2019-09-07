Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

19 пилотов «Формулы-3» оштрафованы

10:32

Сразу 19 пилотов «Формулы-3» оштрафованы после квалификации этапа серии в Италии, информирует сайт FIA.

Гонка был остановлена за четыре минуты до конца в целях безопасности, так как слишком много гонщиков медленно ехало на задней прямой перед «Параболикой». В это же время другие пилоты проходили быстрые круги.

В результате четырех пилотов наказали потерей трех позиций, еще 15 пилотов потеряют на старте пять мест.

Таким, образом с поул-позиции уйдет датский гонщик Кристиан Лундгор. Вторым будет немец Лирим Цендели. Роберт Шварцман, ставший третьим в квалификации, будет стартовать восьмым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир