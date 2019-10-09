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19-20 октября в Сочи финал «Российской дрифт серии»

11:45
«Сочи Автодром» снова ждет гостей.
«Сочи Автодром» снова ждет гостей.

19-20 октября на «Сочи Автодром» пройдет финальный этап RDS GP-2019. Черноморская трасса примет гонки уже третий год подряд. В соревнованиях примут участие более 30 пилотов из семи стран. Судить соревнования будет интернациональная бригада арбитров.

В ходе уик-энда состоится розыгрыши специально подготовленного автомобиля «Жигули» для зимнего дрифта и поездки в Японию на Кубок мира по дрифту. В то же время гостей ждут призы и памятные подарки от команд и партнеров «Российской дрифт серии», большой фуд-корт и магазин атрибутики RDS GP.

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