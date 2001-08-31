Главные призы уехали в трех направлениях

Самое большое количество гонщиков заявилось в дивизионе 1 - 37. Бесспорными фаворитами здесь считались тольяттинцы. Они и стали главными героями спектакля, хотя в их спор вмешался молодой татарстанский гонщик Ирек Миннахметов. Он со старта сел на колесо Алексею Иванову из Тольятти и практически до самого финиша старался обойти его, но опыт тольяттинца помог ему без проблем дойти до финиша первым. Третьим в этом классе финишировал Владимир Колесов, четырежды побеждавший на трассе "Высокой Горы".