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31 августа 2001, 09:31

Главные призы уехали в трех направлениях

Александр МЕДВЕДЕВ
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     В Казани на автодроме "Высокая Гора" прошли 6-е международные соревнования по автомобильному кроссу - Кубок президента Республики Татарстан. В них приняли участие многие сильнейшие гонщики не только России, но и стран ближнего зарубежья. Заезды проводились в трех классах машин, и во всех победители выявились в результате увлекательной борьбы на дистанции, сообщает корреспондент "СЭ Интернет" Александр МЕДВЕДЕВ.

     Самое большое количество гонщиков заявилось в дивизионе 1 - 37. Бесспорными фаворитами здесь считались тольяттинцы. Они и стали главными героями спектакля, хотя в их спор вмешался молодой татарстанский гонщик Ирек Миннахметов. Он со старта сел на колесо Алексею Иванову из Тольятти и практически до самого финиша старался обойти его, но опыт тольяттинца помог ему без проблем дойти до финиша первым. Третьим в этом классе финишировал Владимир Колесов, четырежды побеждавший на трассе "Высокой Горы".

     На автомобилях типа "багги" Роман Колесников из Москвы сразу дал понять всем соперникам, что он намерен победить в гонках. Так оно и произошло. В финале он спокойно разобрался с соперниками и финишировал первым, оставив на втором и третьем местах земляка Виктора Дмитриева и Дмитрия Гутьяра из Набережных Челнов.

     Кульминацией соревнований стал финал в дивизионе 2, где наряду с российскими гонщиками за приз боролись и два представителя Прибалтики. Тут блеснул мастерством вождения премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов, в блестящем стиле опередивший тольяттинца Александра Забродина и выигравший гонку.

     Победители в разных классах получили в награду две машины десятой модели ВАЗа и "Фольксваген".

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