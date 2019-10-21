16-летняя россиянка стала самой молодой гонщицей W-Series

16-летний пилот SMP Racing Ирина Сидоркова вошла в число новых шести участниц, выбранных для обновления женского автогоночного чемпионата W-Series. После окончания первого сезона этой серии, заявки на участие в новом турнире подали более 40 гонщиц.

12 лучших пилотов прошлого года остались в заявке. К ним добавились еще шесть девушек, отобранных по итогам августовских тестов. Среди них — школьница из Петрозаводска Ирина Сидоркова, которая в нынешнем сезоне участвовала в этапах испанской «Формулы-4».

Еще две гонщицы будут отобраны в W-Series-2020 позднее, но пока Сидоркова — самая молодая из всех участниц и первая из россиянок в этом чемпионате, который позиционирует себя как женская «Формула-1».