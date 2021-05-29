Иванюк обыграл чемпиона мира у него дома

Илья Иванюк подтвердил свое лидерство в мировом сезоне, обыграв на старте «Бриллиантовой лиги» в Дохе местную звезду, действующего чемпиона мира Мутаза Баршима.

В пятницу вечером старт на «Бриллиантовой лиге» приняли сразу двое россиян в нейтральном статусе — чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и Илья Иванюк. Илья, который недавно на первенстве Смоленской области установил лучший результат сезона в мире (2.37 м), подтвердил свои отличные кондиции. И даже превзошел все ожидания, наказав по попыткам местную мега-звезду, действующего чемпиона мира Мутаза Баршима.

Иванюк расстроил шейхов

Выиграть у Баршима в Дохе — это примерно, как обыграть сборную Бразилии по футболу на «Маракане». Строго говоря, не будь Баршима — Катар вообще вряд ли бы проводил «Бриллиантовую лигу». Других спортсменов такого уровня, тем более местных, а не сменивших гражданство, в стране нет и никогда не было. Баршим имел все возможности порадовать местных шейхов.

За него были не только абсолютная поддержка трибун, но и опыт, отличная форма и даже погода. Прыгать при температуре +39 в тени катарцу явно было привычнее, чем соперникам.

Иванюк уступил Баршиму в очной борьбе здесь же, в Дохе, почти два года назад на чемпионате мира. Тогда катарец выиграл, а Илья стал бронзовым призером, что само по себе — достижение. Но на этот раз россиянин прыгнул еще выше — в прямом и переносном смысле.

Еще на рубеже 2.30 м казалось, что Баршиму ничего не угрожает. Катарец прыгнул эту высоту с первой попытки, а Иванюк взял только с последней, третьей. Но на 2.33 все пошло иначе: Илья на кураже сходу взял этот рубеж, а Баршим планку сбил. Чемпиону мира пришлось переносить, так как даже удачный прыжок ему теперь ничего не давал. 2.36 м — это уже очень высоко, особенно для первого старта сезона. Баршим сделал два неудачных прыжка и покинул сектор. А вот Иванюк на кураже поставил даже 2.38 м. Правда, прыгать не стал — как только понял, что победа уже его. Победа в первом старте сезона над главным фаворитом олимпийского года — это круто. Тем более, с отличным результатом.

Ласицкене осталась на месяц без стартов

А вот у Анжелики Сидоровой начало года получилось не самым успешным. Наша чемпионка мира смогла прыгнуть всего 4.64 м. В принципе, для первого старта не так и плохо, но уровень прыжков с шестом сейчас очень вырос. 4.64 м — это только седьмое место, а двум американкам — Сэнди Моррис и Кэти Наджетт — удалось взять 4.84 м.

Сидорова теперь продолжит сезон турниром во Флоренции. А вот еще одна наша чемпионка мира, высотница Мария Ласицкене из-за травмы задней поверхности бедра вынуждена взять соревновательную паузу. И это точно плохая новость для Марии, которая и так вынужденно просидела полтора года в международной изоляции. И теперь вынуждена снова будет отказаться от «Бриллиантовой лиги» и вернется в лучшем случае к чемпионату России в конце июня.