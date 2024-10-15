«Ко мне применили двойные стандарты». Знаменитая бегунья нашла себя в новом спорте после дисквалификации

Юлия Ахтямова (Зарипова) — о шоу «Суперниндзя», гонках с препятствиями и о жизни после лишения олимпийского золота Игр-2012.

В начале прошлого десятилетия Юлия Ахтямова, выступавшая тогда под фамилией Зарипова, была лучшей в мире в беге на 3000 м с препятствиями. Она выиграла чемпионат мира-2011 и Олимпийские игры в Лондоне. Однако позднее была лишена этих побед (осталось только звание чемпионки Европы и серебро ЧМ-2009) за нарушение антидопинговых правил, хотя сама с этим была категорически не согласна и пыталась отстоять свою правоту в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Теперь Юлия отпустила эту ситуацию и в 38 лет, будучи мамой четырех детей, переключилась на новый вид спорта — гонки с препятствиями. Она стала участницей нового сезона популярного телешоу СТС «Суперниндзя», в котором героям надо преодолевать сверхсложную полосу. В интервью «СЭ» Ахтямова рассказала о своем участии в этом проекте, а также о своей жизни после дисквалификации, впечатлениях о ситуации в российской легкой атлетике и увлечении новым видом спорта, который в какой-то степени уже стал олимпийским.

Фото Личный архив

Участие в «Суперниндзя» — колоссальный опыт

— Расскажите, как попали на «Суперниндзя»?

— Благодаря своей семье, которая меня буквально заставила пойти на это шоу. (Смеется.) Я сопротивлялась, но это было бесполезно. Дети очень сильно просили: «Мама, иди! Давай!» Дело в том, что мы постоянно смотрим «Суперниндзя» с первого сезона, поскольку сами являемся людьми спортивными и активными. Так что, когда стало известно о кастинге шоу в Казани, родные, не принимая никаких возражений, отправили меня на него.

— А почему вы, собственно, сопротивлялись?

— Как профессиональный спортсмен я прекрасно понимала, что к такому спортивному шоу надо серьезно готовиться. А я не слишком хорошо была готова морально и физически, так как до этого находилась в декрете. И только примерно полгода назад начала заниматься новым видом спорта — гонками с препятствиями, где стала подключать руки, которые у меня всю жизнь были довольно слабыми. Понимала, что с моим спортивным прошлым шансы пройти кастинг велики, а я ведь еще не окрепла физически. Поэтому и опасалась подавать заявку. Однако дети посчитали, что я готова. И я им за это благодарна.

— Ожидания от «Суперниндзя» совпали с реальностью?

— Конечно! Все равно где-то глубоко страх оставался, пусть и в последние полгода не на диване лежала, а занималась с февраля гонками с препятствиями, активно тренировалась все лето. Но самым сложным как раз было перебороть свои страхи и морально подготовиться. Поскольку психологически участвовать в «Суперниндзя» сложнее, чем физически. Настрой — самое главное. Если не настроишь себя, то в любой момент можешь сломаться. Что ж, в итоге я получила не просто положительный, а колоссальный для любого человека опыт. К тому же было очень круто посмотреть изнутри на всю эту кухню.

Фото Пресс-служба Гонки героев

Россияне — на ведущих ролях в гонках с препятствиями

— Вы говорите об увлечении гонками с препятствиями — новым и малоизвестным для многих видом спорта. Давайте поподробнее...

— На сегодняшний день больше всего известна «Гонка героев», которая является, скажем так, одним из направлений. В России такие гонки в зависимости от организаторов называются по-разному, но есть национальная федерация гонок с препятствиями, или, официально, OCR-спорта (Obstacle Course Race). Причем россияне в нем находятся на ведущих ролях, в частности, этим летом стали, включая моего земляка из Казани Ивана Дягтерева, в Италии чемпионами Европы в командной смешанной гонке.

— То есть россияне в гонках с препятствиями не забанены?

— Да, они могут выступать, пусть и в нейтральном статусе. Вообще меня и раньше привлекали такие гонки, но на какое-то время, можно сказать, «ушла в семью». Сейчас же, вернувшись из декрета, есть чувство нереализованности в спорте. Так что сделала сама себе вызов — добиться успехов в этом виде спорта. Понятно, что работы предстоит очень много, поскольку раньше только бегала, а здесь необходимо много делать руками. Это сложно, но интересно. Надо тренировать не только руки, но и, скажем так, голову, совершенствовать технику преодоления препятствий. В этом году уже удалось сделать первый небольшой шажок — присвоили первый разряд. Вообще этот вид спорта молодой, но стремительно развивается. В том числе и у детей — им с 2025-го будут присваивать разряды, появятся юношеские сборные. Буду очень рада, если смогу помочь развитию гонок с препятствиями в Республике Татарстан.

— Судя по всему, для тренировок требуются стационарные полосы препятствий? Они существуют?

— К сожалению, в Казани у нас нет пока необходимых условий и поддержки. Вероятно, потому что вид спорта — неолимпийский. Хотя, с другой стороны, как посмотреть, ведь после Олимпиады в Париже в современном пятиборье конкур заменили как раз на OCR-полосу из нашего вида спорта. Так что все это весьма перспективно. В Казани открылся новый ниндзя-зал, где какие-то фрагменты можно готовить, но этого все же маловато для тренировок техники и скорости — требуются стационарные полосы препятствий. Завидуем представителям тех регионов, которые уже имеют такие полосы. Надеюсь, вскоре и у нас появится нечто подобное. Хочется, чтобы гонки с препятствиями вошли в моду и у представителей бизнеса, как не так давно это случилось с триатлоном.

— У вас четверо детей. Полагаю, что в такой ситуации непросто много тренироваться?

— Да, приходится выкраивать время. Спасибо супругу, который поддерживает. Где-то побегаю, а он с детьми посидит. Или поедет с детьми на их тренировку, а я вырвусь на свою. Дети лучше телом владеют, мне же требуется время для освоения элементов. Но, как говорится, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет — ищет причину.

Юлия Ахтямова-Зарипова на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

О наказании услышала по радио

— От легкой атлетики совсем отошли?

— Почти. Я не соревнуюсь и не веду постоянную тренерскую деятельность, но порой ко мне обращаются, я с удовольствием работаю с такими людьми. Однако из-за нехватки времени не могу набирать группы и иметь определенное расписание. Так что пока только иногда провожу индивидуальные тренировки.

— Последние десять лет вся ваша жизнь — гонка с препятствиями. Как справлялись с очень тяжелым периодом в жизни после дисквалификации и лишения наград?

— Конечно, период дисквалификации дался очень тяжело. Для меня, признаюсь, было очень неожиданно, считала себя невиновной, поэтому не понимала, как все это произошло. Сейчас отношусь к ситуации более спокойно, поскольку вижу отношение к нашей стране и к нашим спортсменам в мире. Поэтому перестала бояться своего прошлого, концентрируюсь на настоящем и будущем, стараюсь смотреть вперед с позитивом. Тем более со мной в трудный момент остались те люди, которые должны были остаться, — поддержали семья и друзья. Теперь мы с нашей большой дружной семьей движемся в одном направлении, мотивируя с детьми друг друга. Сейчас во мне накопилось столько энергии, которую хочется реализовать! Ведь, по сути, карьеру в легкой атлетике мне обрубили в расцвете сил — в 28 лет.

— О вашей дисквалификации стало известно в январе 2015 года. Узнали об этом вместе со всеми или были проинформированы раньше?

— Да, разговоры, какие-то слухи были, но о самом факте дисквалификации я услышала по радио. Конечно, новость шокировала. Долго переживала, стыдилась дисквалификации. Но теперь это в прошлом.

— При этом вы остались без золота Олимпийских игр и чемпионата мира...

— Да, хотя и здесь попала, можно сказать, под двойные стандарты. Меня звания чемпионки мира-2011 лишили, отдав золото сопернице из Туниса. Но когда в 2015-м была дисквалифицирована и лишена золота чемпионата мира-2009 испанка Марта Домингес, то меня почему-то не сделали автоматически чемпионкой, хотя никаких претензий к выступлениям в тот период не предъявляли, оставив серебряным призером. То есть в данный момент на ЧМ-2009 есть два серебряных призера и один бронзовый, но чемпионки, по мнению World Athletics (хотя на официальном сайте организации именно Зарипова указана победительницей тех соревнований. — Прим. «СЭ»), нет.

Фото Александр Волгин

Мой британский адвокат пожал плечами и сказал: «Политика»

— Вы боролись за свое честное имя?

— Да, конечно. У меня был британский адвокат очень хороший — он обычно не берется за проигрышные дела. Но мое дело мы проиграли, после чего британец пожал плечами и сказал: «Политика». В CAS представители IAAF (так тогда называлась Международная федерация легкой атлетики. — Прим. «СЭ») сразу переходили на оскорбление личности. На мой взгляд, они не доказали, что именно мне вменяли: отклонения в показаниях паспорта крови. В частности, они придрались к одному из показателей, хотя он вполне мог измениться из-за того, что я находилась на четвертом месяце беременности. Но обвинители, как и судьи, не стали обращать внимания на такие «мелочи». После подтверждения обвинительного вердикта, конечно, было очень обидно. Я, кстати, одной из первых пыталась отстоять свою невиновность, после этого многие, оказавшиеся в похожей ситуации, звонили, расспрашивали про процесс и даже не шли судиться — понимали, что это бесполезно.

— Знаю, после истечения дисквалификации вы подумывали переквалифицироваться в триатлонистку.

— Да, хотела, начала тренироваться, когда вышла из дисквалификации. Даже к тренеру по плаванию ездила на консультацию, оценить мой потенциал. С бегом, как понимаете, все было хорошо. Но возникли трудности с велосипедом — требовался очень недешевый инвентарь, который в тот момент не могла себе позволить из-за затрат на судебный процесс. В общем, решила тогда на триатлоне не концентрироваться.

Родченков — нехороший человек

— Фактически, как я понимаю, вас наказали из-за показаний Григория Родченкова?

— Я не знаю этого человека, никогда не была с ним знакома. Но слышала, что на кого указал он, того и дисквалифицировали. Что сказать, для меня он, скажем так, нехороший человек.

— Российская легкая атлетика вскоре после вас также подпала под отстранение, которое, по сути, продолжается до сих пор. Как оцениваете такое коллективное наказание?

— Конечно, как вопиющую несправедливость. Очень обидно за нашу легкую атлетику. Видимо, Россия кому-то как кость в горле. Ведь тот же немецкий журналист Хайо Зеппельт, чье расследование привело к наказанию Всероссийской федерации легкой атлетики, потом рассказывал и о допинговых проблемах в Кении, и о деле американского тренера Альберта Салазара, у которого, в частности, тренировался знаменитый британский стайер Мо Фара. Но все эти расследования спустили на тормозах, тем более никто не понес никакой коллективной ответственности.

— Можно ли сказать, что сейчас наша легкая атлетика после всех санкций находится не в самой лучшей форме?

— Есть такое. Но радуют ребята и девчонки, которые продолжают держаться и показывают высокие результаты. Без международных стартов и возможности заработать тяжело держать высокую планку. Однако кому-то все же удается продолжать себя мотивировать. Хочется надеяться, что рано или поздно удастся вернуться на международную арену.

Фото Александр Волгин

— Однако глава World Athletics Себастьян Коу дал понять, что в ближайшее время ждать этого не стоит...

— Все может случиться. Коу может уйти, придет кто-то другой, лучше относящийся к нашей стране. Надежда, как говорится, умирает последней. В любом случае появились финансовые стимулы и внутри России, вот тот же Московский марафон с неплохими призовыми.

— Следите за своей коронной дистанцией 3000 м с препятствиями, где в последние годы у женщин произошел резкий скачок в результатах?

— Знаю, что бегуньи из Африки очень прибавили, даже жаль, что в мои времена они не были так хороши, тогда бы и я в условиях жесткой конкуренции наверняка бежала бы быстрее. Но, конечно, без России стипль-чез и легкую атлетику в целом на мировом уровне мне смотреть неинтересно. Сейчас я больше интересуюсь гонками с препятствиями. Как и говорила, бросила вызов себе — хочу, могу и сделаю. Почему бы и не добиться высоких результатов? Да, мне уже не так мало лет, но запал-то, желание реализоваться остались. К тому же являюсь еще и примером для своих детей. Старшая дочка равнодушна к спорту, но 10-летняя дочка и 6-летний сын также увлеклись гонками с препятствиями. Младшей всего два года, но она уже с удовольствием виснет на турниках. Меня очень радует, что дети преодолевают препятствия, овладевают навыками, прибавляют в ловкости и силе. Это куда лучше, чем сидеть дома, уткнувшись в телевизор или гаджет.