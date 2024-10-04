Жительница Старого Оскола Юлия Рыжанкова продолжает работать учителем физкультуры в школе, несмотря на свои успехи в ультрамарафоне.

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат России в беге на 100 километров — он имеет официальный статус Всероссийской федерации легкой атлетики, хоть дисциплина и не представлена на чемпионатах мира и Олимпиадах. Среди женщин первое место заняла спортсменка из Старого Оскола Юлия Рыжанкова, которая пробежала дистанцию за 7 часов 1 минуту 17 секунд и тем самым побила рекорды России и Европы. Помимо профессиональных занятий бегом, Юлия работает учителем физкультуры в общеобразовательной школе и тренером в беговом клубе. «СЭ» пообщался со спортсменкой и узнал о подготовке к чемпионату, запрете на участие в международных стартах и ситуации в Белгородской области.

Обидно, что никто не ждет русских спортсменов

— Удивлены своему результату?

— Не ожидала, что преодолею эту дистанцию настолько быстро. На тренировках я чувствовала, что физически подготовлена лучше, чем в предыдущие годы, и нахожусь в хорошей спортивной форме, поэтому была довольна своим состоянием. Отправляясь в Нижний Новгород, я понимала: если побью личный рекорд в 7 часов 30 минут и пробегу даже на 10 минут быстрее, то буду довольна. Но на 7 часов 1 минуту ни я, ни тренер никак не рассчитывали, это очень серьезная заявка даже на международном уровне. Я до сих пор с трудом осознаю, что произошло!

— Чем объясните успех?

— Помимо занятий спортом, я еще тружусь учителем физкультуры в общеобразовательной школе. В этом году, посоветовавшись с семьей, решила взять минимальное количество часов. Хотела хотя бы годик попробовать потренироваться так, как это делают мои соперники. Они посвящают все время тренировкам, а между ними могут отдохнуть. До этого года у меня так не получалось. Практически весь август я провела на сборах в Кисловодске, в начале сентября вернулась домой всего на пять дней и уехала обратно в Кисловодск. Два месяца интенсивных тренировок и отсутствие каких-то бытовых проблем положительно повлияли на мой результат на чемпионате России.

— Есть желание продемонстрировать свои способности на международных стартах? Там ведь конкуренция гораздо выше.

— Очень обидно, что нас не пускают на международную арену, ведь мой нынешний результат обеспечил бы призовое место на чемпионатах мира, если судить по статистике последних лет. Конечно, можно попробовать попасть в рейтинги, но не факт, что рекорд будет засчитан и состоится официальное награждение. Даже если поехать туда, организаторы могут засчитать результат как личный зачет и не учитывать его в мировом рейтинге.

— Но вам бы все равно хотелось принять участие?

— В следующем году можно попробовать заявиться на чемпионат мира, не знаю, прошел ли он уже в этом году... Вроде бы должен состояться в Индии, но его результаты я, признаться, еще не смотрела (турнир пройдет 7-8 декабря. — Прим. «СЭ»). Обидно, что я не могу принять участие в турнире, но никто не ждет там русских спортсменов.

— Вам все-таки удалось выехать на соревнования за границу, верно?

— Коммерческие соревнования нельзя сравнивать с чемпионатом мира. Стать даже призером чемпионата мира гораздо почетнее, нежели выиграть какой-либо коммерческий старт — там просто деньги зарабатываешь. Но в этом году у меня получилось съездить на международные старты в ЮАР и поучаствовать в самом престижном ультрамарафоне мира, где я стала десятой — это достойный результат. Там нас очень хорошо встретили, ЮАР — дружественная страна, и публика была рада видеть нас. Я и еще одна русская девушка бежали за команду Южной Африки, нам даже выдали специальную форму!

Юлия Рыжанкова.

Девушки не хотят брать в руки мяч

— Как ваша семья отнеслась к тому, что вы стали так много времени уделять тренировкам?

— В августе у моего супруга был отпуск, и он провел его вместе со мной в Кисловодске. Мой муж тоже спортсмен, поэтому прекрасно меня понимает и во всем поддерживает. А наш 15-летний сын все это время жил один дома, переживал за меня, хотя, конечно, уже привык к такому образу жизни. Во время чемпионата России муж тоже был со мной, кормил, подсказывал и тоже очень радовался моему результату! Без поддержки семьи я бы точно не показала себя так хорошо.

— Погодные условия влияют на физическую форму?

— В жару, конечно, бегать гораздо тяжелее. Но в этот раз, несмотря на дождь и ветер, погода была комфортной. Я старалась прятаться за спинами соперниц из Якутии, никто не был против (смеется). С одной стороны, было прохладно, сыро и влажно, но с другой — это лучше, чем жара. В 2021 году я бежала свои первые 100 км почти в тридцать градусов — это точно не лучший вариант. Единственное, что мешало мне в этот раз — ветер. Разница во времени между бегом по ветру и против него составила десять секунд в темпе. А в остальном я чувствовала себя очень комфортно.

— Вы упомянули, что работаете учителем физкультуры. Что для вас самое интересное в работе с детьми?

— Как раз накануне я была на работе: меня встретили и мои спортсмены, и начальник местного управления спорта. Это было неожиданно приятно, ведь они ночью поехали встречать меня с поезда! Дети поздравляли с рекордом и спрашивали, как мне удалось его установить. Я считаю, что нужно подавать пример молодому поколению своими достижениями, и мне приятно ощущать такую поддержку от них.

— Ваша известность повышает посещаемость уроков физкультуры?

— На самом деле, я такого не замечаю (смеется). Нужно многое менять в системе занятий спортом, чтобы школьники хотели заниматься физкультурой. Многие девочки не хотят брать в руки мяч, потому что у них наращенные ногти... В этом, наверное, большое упущение родителей: они не видят в спорте плюсы для будущего своих детей. Например, все знают, что после ОРВИ выдается освобождение от занятий на десять дней. Но это все ведь настолько неоправданно! Если у тебя нет температуры, то можно заниматься спортом, даже с небольшим кашлем или насморком. Для организма это будет даже лучше, ведь он будет бороться с болезнью. Но родителей невозможно переубедить, что уроки физкультуры в первую очередь важны для здоровья детей.

— У школьников всегда так принято: даже при легком недомогании пытаться откосить от физкультуры.

— Это действительно так. Но я, например, вернувшись из Нижнего Новгорода, поняла, что меня где-то продуло, нос заложило — наверное, иммунитет ослаб. Но уже сегодня у меня будет первая тренировка. Мой сын тоже редко бывает на больничном: если у него насморк, то он просто идет в баню, чтобы прогреться и прогнать хворь. Мне больше по душе традиционные методы лечения: мы используем минимум медикаментов, ребенку за 15 лет ни разу не давали антибиотики. Единственный раз, когда он ушел на больничный, был при переломе руки, так как это действительно серьезная травма.

Фото Профессиональный клуб бега «Стайер»

Если во время тренировки включают сирену, мы спускаемся в укрытие

— Вы с семьей живете в Старом Осколе, это Белгородская область. Как в вашем регионе обстоят дела с развитием спорта?

— У нас все довольно неплохо: стадионы в свободном доступе, на них можно прийти в любое время и бесплатно побегать. В тридцати километрах от города есть небольшой городок с шикарным манежем, вход на который стоит всего 43 рубля за час, это просто копейки. Народу там немного — приходи и тренируйся, было бы только желание. К тому же у нас есть освещенная трасса, по которой можно бегать и ранним утром, и поздним вечером. У нас развитый город в плане спортивных объектов, все доступно.

— Много ли тех, кто проявляет интерес к профессиональным занятиям бегом?

— К сожалению, среди детей такое почти не случается. Говоря про легкую атлетику в нашем городе, могу сказать, что молодых спортсменов очень не хватает. Например, проходит чемпионат области по легкой атлетике, а у нас нет молодых девочек, которые могли бы пробежать полторы тысячи метров. Мне уже 36 лет, но, готовясь к стокилометровой дистанции, мне приходится выступать и на чемпионате области даже с болью в ногах, потому что больше просто некому представить наш город.

— В чем кроется причина такого дефицита?

— Дети не хотят трудиться, ведь профессиональный спорт — это ежедневный и даже круглогодичный труд. Нельзя бегать только летом в хорошую погоду и надеяться, что зимой покажешь хорошие результаты. Нужно заниматься и по снегу в мороз, тратить время на поездку в манеж, но этим заниматься никто не хочет. Родителям проще отдать детей в танцы или другие «комнатные» виды спорта, например, где не надо бегать под дождем.

— А что насчет взрослой аудитории или любительского спорта?

— У нас в городе есть беговой клуб для взрослых людей, где я работаю тренером. Многие из моих подопечных даже не ходили на уроки физкультуры в детстве, а сейчас участвуют в марафонах, им это нравится. Кроме того, занятия бегом улучшают фигуру, для женщин это важно. Никакие диеты не работают без бега: если ты похудеешь, то тело не будет подтянутым. А у меня женщины и в 50 лет выглядят шикарно. Многие приходят именно с целью похудеть и улучшить фигуру, а потом уже втягиваются и участвуют в соревнованиях, стремятся к результатам. У моих подопечных тоже есть семьи, но они находят в себе силы и желание бегать длинные дистанции. Я ими очень горжусь!

— Бывало такое, что в связи с нынешними событиями в соседней Украине появлялась угроза вашей безопасности?

— Иногда по городу включают сирену, но все проходит в штатном режиме. Если мы находимся на стадионе и возникает ракетная опасность, то приходится где-то прятаться: мы спускаемся в укрытие или уходим в какое-либо помещение без стекол. Когда все заканчивается — отбой, мы выходим и продолжаем тренироваться. Часто бегаем в лесу, а там укрыться все равно негде... Нас это уже не пугает, мы настолько привыкли к звукам сирены. Ну пришло на телефон предупреждение об опасности, что теперь делать? Уже никто этого не пугается.