Легкая атлетика
Статьи
Новости Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 15:30

«Однажды Мальцев, Харламов и Борзов заспорили, кому бежать в магазин...» Истории знаменитого спринтера

Двукратному олимпийскому чемпиону Валерию Борзову исполнилось 75 лет
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Легкоатлет Валерий Борзов
Валерий Борзов.
Фото Global Look Press
Сегодня Валерию Борзову исполнилось 75 лет.

Борзов — легенда мировой легкой атлетики. Единственный человек из СССР, выигравший на Олимпиаде золото на стометровке (в 1972 году в Мюнхене). И вообще первый белый спортсмен, который победил на Играх на дистанциях 100 и 200 метров.

Из Мюнхена он вернулся еще и с серебром в эстафете 4х100 метров. А из Монреаля четыре года спустя — с двумя бронзовыми медалями, завоеванными на стометровке и в той же эстафете.

Плюс в активе Борзова куча других наград, включая четыре золота чемпионата Европы. Ну а его результат в предварительном забеге мюнхенской Олимпиады (10,07) так и остался вечным рекордом СССР.

Октябрь 2014-го. Татьяна Егоровна и Борис Петрович МИХАЙЛОВЫ. Борис Михайлов: «Фидель меня ждет»

Впрочем, Борзов — это не только громкие титулы, но и яркие истории. Об одной из них стало известно обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову, которые как-то поинтересовались у другой легенды нашего спорта — двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Бориса Михайлова:

— Нам рассказывали, как в семидесятые на базе в Новогорске вы с Петровым и Харламовым встретили Валерия Борзова. И спросили...

— Я понял, о чем вы, — рассмеялся Борис Петрович. — История такая была — только без Петрова и меня. Не в Новогорске, а на БАМе. В те годы после завершения сезона спортсмены шли в народ. Те, кто играл за ЦСКА и «Динамо», мотались по воинским частям, гарнизонам. На БАМ же решили послать Мальцева и Харламова, еще холостых. Там они столкнулись с Борзовым. Заспорили, кому бежать в магазин. До закрытия оставалось минут пять. Малец говорит: «Чего я-то? Вон, Борзов — самый быстрый человек на планете. Он точно успеет

— Вы хоть раз бегали за трамваем? — этот вопрос авторы «Разговора по пятницам» адресовали уже самому Борзову, когда тот стал героем их рубрики.

Валерий Филиппович улыбнулся:

— Как-то возвращался из-за границы и в Москве перепутал выходы из метро на Киевском вокзале. Бежал за поездом с двумя чемоданами в руках и сумкой на шее.

— Успешно?

— Поезд тихо шел. А я, догоняя последний вагон, включил хорошую скорость.

Валерий Борзов: &quot;На Играх в Мюнхене мне прислали пластиковую мину&quot; Валерий Борзов: «На Играх в Мюнхене мне прислали пластиковую мину»

— Поняли — что-то в вас осталось от великого спринтера?

— Понял, что нельзя заниматься глупостями — опаздывать на поезд. Опаздывать вообще неприлично, как говорил мой отец.

— Читали в «СЭ» интервью Карла Льюиса? Тот говорил, что равнялся на вас, увиденного в детстве по телевизору...

— Эти же слова Льюис повторил при нашей встрече. «Я перенял кое-что из вашей техники бега», — сказал он. К сожалению, мой запас английского не позволил нам пообщаться подольше.

— Другая легенда легкой атлетики — немец Армин Хари — заметил: «Если бы в 1972-м американцы не опоздали на стометровку, Борзову победы не видать. Но на 200 метров золотая медаль была бы его в любом случае». Согласны?

— Сейчас можно говорить все что угодно. В том четвертьфинале, на который опоздали американцы, я пробежал стометровку за 10,07. А финал выиграл за 10,14 с отрывом в полтора метра. Причем последнюю треть дистанции уже выкладывался не на пределе. Экономил силы, ведь впереди были 200 метров и эстафета. Хотя изначально бежать 200 метров не планировал.

Валерий Борзов и Линфорд Кристи
Валерий Борзов и Линфорд Кристи.
Фото Getty Images

— Почему?

— Считайте: четыре забега по 100 метров, столько же — по 200 и три — во время эстафеты. Одиннадцать забегов для спринтера — это очень много! Я боялся, что мышцы не выдержат нагрузки. Но начальник управления легкой атлетики Спорткомитета СССР Степанчонок меня уговорил.

После победы на стометровке пригласил меня и моего тренера Валентина Петровского. Налил коньячку. Правда, для меня в тот момент — что вода была, что коньяк. Махнул залпом и ничего не почувствовал. В итоге сошлись на том, что 200 метров буду бежать «валиком», особо не напрягаясь. И только добравшись до финала, рванул, как положено. Выиграл. Но на эстафету меня действительно не хватило.

— Что случилось?

— В решающем забеге метров через 80 после старта стала пощипывать мышца бедра, и я сбросил скорость. Если бы не это, скорее всего, догнал бы американца, и золото мы не упустили бы. А так — лишь серебро.

Понимаете, ребята, Бог — это везение. Кому повезло, тот говорит о Боге. Но любое везение должно быть определено материальным. На духовности олимпийское золото не завоюешь, точно вам говорю. Выиграть Олимпиаду в спринте — конечно, в этом был элемент случайности... Перед забегом в четвертьфинале мне сказали, что программа откладывается на сорок минут. Я бы поверил — и остался бы без победы. Потому что побежали через пять минут.

Илья ЗАХАРОВ, Юрий БОРЗАКОВСКИЙ, Сергей КЛЮГИН и Анатолий БЫШОВЕЦ. 10 неожиданных олимпийских чемпионов

— Как вы узнали о захвате палестинцами израильских заложников в Олимпийской деревне?

— Не поверите, все происходило на моих глазах! После выигрыша стометровки я долго не мог уснуть. В три часа ночи вышел на улицу продышаться. Корпус, где жила израильская делегация, был рядом с нашим. Вдруг вижу — какие-то люди с автоматами Калашникова перелезают через забор и бегут в ту сторону. Успел даже заметить, что на них были спортивные костюмы.

Но я подумал, что это полицейские тренируются. Вообще к концу Игр они уже расслабились. И сквозь пальцы смотрели на то, что в Олимпийскую деревню через забор лазило много народа. В основном за значками. Вот террористам никто и не смог помешать.

— Смотрели фильм «Мюнхен»?

— Да. Все так и было, как снял Спилберг. Я, кстати, знал одного из погибших израильтян. До его эмиграции мы вместе учились в институте физкультуры, жили в одном общежитии. Он был борцом.

— Вам ведь в Мюнхене тоже непростые минуты довелось пережить.

— Да, меня там преследовали провокации. Сначала по первому каналу немецкого телевидения объявили, что я попросил политического убежища и три дня не показываюсь в Олимпийской деревне. Наши чекисты переполошились, сразу примчались туда. А я, ни о чем не подозревая, сижу в своей комнате, смотрю мультики.

Затем звонят из штаба нашей делегации: «Представляешь, на твое имя пришла посылка. Но, судя по масляным пятнам на пакете, там могла быть пластиковая мина. Отдали в полицию — пусть разбираются».

Дон Куорри, Хейсли Кроуфорд и Валерий Борзов на церемонии награждения Олимпиады-1976
Дон Куорри, Хейсли Кроуфорд и Валерий Борзов на церемонии награждения Олимпиады-1976.
Фото Getty Images

— Главная ошибка в вашей жизни?

— Эта ошибка не дала мне выиграть вторую Олимпиаду. За месяц до открытия Игр в Монреале травмировался по собственной глупости. Перебрал с нагрузками и получил травму задней поверхности бедра. Вопрос стоял: ехать — не ехать.

— Поехали?

— Да, и взял бронзу — с тем же результатом, что в Мюнхене. Но готов был лучше, чем в 1972-м. По сей день заноза. Об этом хорошо сказал мой тренер Петровский: «Ворота удачи открываются один раз». Однажды тебя допустили к олимпу, и хватит. Сколько ж можно?

легкая атлетика
Читайте также
Число жертв после взрыва газа в доме в Тамбовской области увеличилось до четырех
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко поженились в США
Четыре сотрудника МЧС пострадали при отражении атаки дронов в Дзержинске
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
«Пари НН» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости